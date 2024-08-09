Американские СМИ раскрыли правду о командовании Сырского

CNN: в команде Сырского произошел разлад из-за боев с Россией

President Of Ukraine/Keystone Press Agency
Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

В команде главкома ВСУ Александра Сырского произошел раскол. Американское издание CNN заявило, что подчиненные сомневаются в его способности противостоять России.

«Раскол в его командовании в последнее время стал предметом пристального внимания общественности: подчиненные ставят под сомнение готовность Сырского нести значительные потери в боях на истощение на передовой», — указали в газете.

В издании указали, что Россия значительно превосходит ВСУ в живой силе, а также напомнили об острой нехватке боеприпасов у украинской армии.

После атаки на Курскую область Сырский провел телефонный разговор с главкомом силами НАТО в Европе, в котором поблагодарил партнеров он за оказанную военную помощь, а также озвучил основные потребности Киева.

Фейк: украинские боевики угнали машину скорой в Курской области

«Я»-синдром. Что такое ЧСВ и как его распознать

Застрявшие в Анапе. Почему отдыхающие не могут покинуть курорт

Нарушили все табу. Кто приказал Зеленскому атаковать Курскую область

Война и мир Евгения Поддубного

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте