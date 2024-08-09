В команде главкома ВСУ Александра Сырского произошел раскол. Американское издание CNN заявило, что подчиненные сомневаются в его способности противостоять России.

«Раскол в его командовании в последнее время стал предметом пристального внимания общественности: подчиненные ставят под сомнение готовность Сырского нести значительные потери в боях на истощение на передовой», — указали в газете.

В издании указали, что Россия значительно превосходит ВСУ в живой силе, а также напомнили об острой нехватке боеприпасов у украинской армии.

После атаки на Курскую область Сырский провел телефонный разговор с главкомом силами НАТО в Европе, в котором поблагодарил партнеров он за оказанную военную помощь, а также озвучил основные потребности Киева.