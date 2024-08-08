Главком ВСУ Сырский поблагодарил НАТО за помощь после атаки на Курскую область

Главком ВСУ созвонился с представителем НАТО после атаки на Курскую область

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с главкомом силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, во время которого обсудил вопрос поставок оружия Украине. Об этом Сырский написал в Facebook*.

Телефонный разговор военных начальников состоялся после атаки на приграничные районы Курской области со стороны Украины. Сырский поблагодарил НАТО за оказанную военную помощь, а также озвучил основные потребности Киева.

«Отдельно обсудили вопросы усиления нашей системы ПВО», — написал он.

Ранее Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о тяжелом положении ВСУ на Покровском направлении, где идут «самые жесткие бои».

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