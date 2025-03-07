Американская компания отключила Украине доступ к спутниковым снимкам

Американская компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

С помощью ее данных украинские эксперты отслеживали результаты ударов. По данным издания, решение напрямую связано с запретом президента США Дональда Трампа передавать Украине разведданные.

Ранее Трамп заявил, что у киевских властей нет выбора и что им в любом случае придется пойти на сделку, чтобы завершить конфликт.

Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на отставных сотрудников американской разведки заявил, что администрация нынешнего президента США рассматривает вариант, при котором сократит сбор информации против России и даже поделится с ней некоторыми конфиденциальными сведениями.