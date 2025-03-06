США могут начать передавать России конфиденциальные данные

Администрация Трампа рассматривает возможность отправки конфиденциальной информации в Россию. Об этом заявил американский телеканал NBC со ссылкой на бывших сотрудников разведки США.

«Поскольку Трамп и его заместители <… > надеются расширить отношения США с Россией, бывшие сотрудники разведки говорят, что администрация может даже поделиться с Москвой некоторой конфиденциальной информацией», — сообщило издание.

По информации NBC, Дональд Трамп и его соратники в ближайшем будущем могут сократить сбор информации, направленный против России. Это решение обосновывается тем, что американские власти «больше не рассматривают Россию как главную угрозу».

Экс-сотрудник разведки Соединенных Штатов Эмили Хардинг поделилась с телеканалом мнением, что администрация Белого дома уже могла договориться с Россией об отказе от агрессивных кибератак.

«В прошлом месяце министр обороны США Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США приостановить наступательные кибероперации и информационные операции против России», — заявил источник NBC.

Накануне власти США направили Великобритании требование о прекращении передачи данных американской разведки Вооруженным силам Украины.