Оборона Суджи прорвана. Враг бежит из Курской области, не помогают даже резервы

Участник СВО Линин: Россия возвращает статус-кво в Курской области

Боевая работа подразделений радиоэлектронной борьбы группировки «Север» на Курском направлении специальной военной операции. Станислав Красильников
Фото: Боевая работа подразделений радиоэлектронной борьбы группировки «Север» на Курском направлении специальной военной операции. Станислав Красильников/РИА «Новости»

Похоже, история с курской авантюрой Зеленского постепенно подходит к концу. По крайней мере, развязка близка как никогда. В результате дерзкой, иначе и не назвать, операции «Поток», во время которой российские бойцы прошли по газовой трубе более 15 километров, прорвана оборона Суджи. Враг бежит из Курской области к границе, а резервы, подошедшие для стабилизации фронта, не помогли. Неудивительно, что на этом фоне Киев утром 11 марта организовал массированную атаку БПЛА на Москву, Подмосковье и другие регионы.

Что происходит в Курской области сейчас: операция «Поток»

Главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью под контролем ВСУ.

«На месте принял решение об усилении нашей группировки необходимыми силами и средствами, в частности РЭБ и беспилотной составляющей. Пока угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Они осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны», — заявил Сырский.

Если говорить человеческим языком, «маневр на выгодные рубежи» — эвфемизм для отхода под давлением. Когда украинская армия оставляет позиции, чтобы избежать уничтожения, это, конечно, не маневр. Это вынужденное отступление и борьба за выживание.

Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. Фото Добровольческого корпуса
Фото: Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. Фото Добровольческого корпуса/РИА «Новости»

Киев пытается минимизировать ущерб собственной репутации. Однако факты говорят сами за себя: Вооруженные силы России, используя тактику высокого огневого давления и маневра, создают локальные окружения и вынуждают войска противника отходить. Для стабилизации фронта Украине приходится тратить стратегические резервы.

Накануне ВСУ в районе Суджи попытались ввести группу деблокирования, чтобы сбить темп российского наступления и восстановить логистический коридор. Но ничего не вышло: армия прет вперед.

Минобороны сообщило, что за последнее время ВС России освободили 12 населенных пунктов в Курской области: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. Идет зачистка Казачьей Локни и Лебедевки.

«Перечисленные населенники примыкают к Судже с севера, востока и юга. Российские подразделения ворвались в них на плечах противника, отступающего из Малой Локни. Путей для отступления у него немного — только дорога на Юнаковку, которая находится под нашим плотным огневым контролем. Держаться за Суджу в условиях дефицита всего — от патронов до солдат — украинцы вряд ли будут. Похоже, курский вояж ВСУ подходит к своему бесславному завершению», — отметил военкор Александр Коц.

По информации военкоров, Россия контролирует уже 15% Суджи — и показатель постоянно растет. Как итог — десятки тысяч убитых и пропавших без вести украинских солдат.

Военнослужащий России рядом со сгоревшим бронеавтомобилем ВСУ БТР-4 «Буцефал» на территории освобожденной деревни Новая Сорочина в Суджанском районе Курской области. Станислав Красильников
Фото: Военнослужащий России рядом со сгоревшим бронеавтомобилем ВСУ БТР-4 «Буцефал» на территории освобожденной деревни Новая Сорочина в Суджанском районе Курской области. Станислав Красильников/РИА «Новости»

Курская катастрофа ВСУ

Для украинских военных, которые вторглись в Курскую область, сложилась катастрофическая ситуация. Сейчас полностью реализуется план Генштаба ВС России по разгрому и уничтожению вражеской группировки на Сумском направлении в приграничных районах. Об этом 360.ru рассказал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов.

«Все идет хорошими темпами, российские войска продвигаются. Но вместе с этим враг ожесточенно сопротивляется, поскольку прекрасно понимает, что потеряет кусок курского приграничья. Соответственно, потеряет козырь на переговорах, которые, возможно, будут проходить в ближайшее время. Многие украинские солдаты сдаются, причем целыми подразделениями. Понимают, к чему все идет. Поэтому и выбирают жизнь», — добавил полковник.

Бойцы «Ахмата» в Курской области, февраль 2025 года. Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Бойцы «Ахмата» в Курской области, февраль 2025 года. Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Это логичное завершение всей аферы Владимира Зеленского в Курской области. Шансов там не было никаких. Даже увеличивая группировку многократно с начала вторжения, успеха только живой силой достичь было невозможно. Поэтому теперь Россия возвращает статус-кво, отметил в разговоре с 360.ru военкор и участник СВО Евгений Линин.

Все пути коммуникации под огневым контролем российских сил. Практически без потерь ВСУ не могут ни зайти, ни выйти на территорию Курской области. Дорога, как русская рулетка, — пронесет не пронесет. Шансы даже не 50 на 50, а гораздо ниже. Поэтому отступление с передовых позиций сейчас становится закономерностью. Сначала проваливается одно подразделение, потом — другое, затем масштаб этих кризисов увеличивается. Собственно, мы видим начало обрушения фронта в Курской области.

Евгений Линин

участник СВО

Беспилотники в Москве и Подмосковье 11 марта

На этом фоне неудивительна масштабная атака БПЛА противника на российские регионы. Когда позиции ВСУ в Курской области рухнут окончательно, это станет очередным ударом по военному и политическому имиджу Украины. Удар дронами дает Киеву возможность сместить фокус обсуждения с военных провалов на «успешную атаку» по нашей территории.

В ночь и утром 11 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов:

«Украина показывает таким образом, что по-прежнему способна угрожать русским городам и инфраструктуре на большой глубине. Всякий раз, когда они терпят поражение на фронте, применяют террористические атаки», — подчеркнул в разговоре с 360.ru политолог и публицист Алексей Живов.

Боевая работа расчета 82-миллиметрового миномета 352-го полка группировки войск «Север» в Курской области. Евгений Биятов
Фото: Боевая работа расчета 82-миллиметрового миномета 352-го полка группировки войск «Север» в Курской области. Евгений Биятов/РИА «Новости»

С этим мнением сложно не согласиться. Пока Киев пытается перебить негативный информационный фон атаками по России, которые не несут никакой военной цели, отступающую к государственной границе группировку ВСУ забрасывает тяжелыми авиабомбами наша авиация, по врагу активно работает ствольная артиллерия, а технику выкашивают дроны и ударные вертолеты.

Выйти из Курской области, как говорил мэр Киева Виталий Кличко, смогут не только лишь все.

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