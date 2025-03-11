Похоже, история с курской авантюрой Зеленского постепенно подходит к концу. По крайней мере, развязка близка как никогда. В результате дерзкой, иначе и не назвать, операции «Поток», во время которой российские бойцы прошли по газовой трубе более 15 километров, прорвана оборона Суджи. Враг бежит из Курской области к границе, а резервы, подошедшие для стабилизации фронта, не помогли. Неудивительно, что на этом фоне Киев утром 11 марта организовал массированную атаку БПЛА на Москву, Подмосковье и другие регионы.

Что происходит в Курской области сейчас: операция «Поток» Главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью под контролем ВСУ. «На месте принял решение об усилении нашей группировки необходимыми силами и средствами, в частности РЭБ и беспилотной составляющей. Пока угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Они осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны», — заявил Сырский. Если говорить человеческим языком, «маневр на выгодные рубежи» — эвфемизм для отхода под давлением. Когда украинская армия оставляет позиции, чтобы избежать уничтожения, это, конечно, не маневр. Это вынужденное отступление и борьба за выживание.

Фото: Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. Фото Добровольческого корпуса / РИА «Новости»

Киев пытается минимизировать ущерб собственной репутации. Однако факты говорят сами за себя: Вооруженные силы России, используя тактику высокого огневого давления и маневра, создают локальные окружения и вынуждают войска противника отходить. Для стабилизации фронта Украине приходится тратить стратегические резервы. Накануне ВСУ в районе Суджи попытались ввести группу деблокирования, чтобы сбить темп российского наступления и восстановить логистический коридор. Но ничего не вышло: армия прет вперед. Минобороны сообщило, что за последнее время ВС России освободили 12 населенных пунктов в Курской области: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. Идет зачистка Казачьей Локни и Лебедевки. «Перечисленные населенники примыкают к Судже с севера, востока и юга. Российские подразделения ворвались в них на плечах противника, отступающего из Малой Локни. Путей для отступления у него немного — только дорога на Юнаковку, которая находится под нашим плотным огневым контролем. Держаться за Суджу в условиях дефицита всего — от патронов до солдат — украинцы вряд ли будут. Похоже, курский вояж ВСУ подходит к своему бесславному завершению», — отметил военкор Александр Коц. По информации военкоров, Россия контролирует уже 15% Суджи — и показатель постоянно растет. Как итог — десятки тысяч убитых и пропавших без вести украинских солдат.

Фото: Военнослужащий России рядом со сгоревшим бронеавтомобилем ВСУ БТР-4 «Буцефал» на территории освобожденной деревни Новая Сорочина в Суджанском районе Курской области. Станислав Красильников / РИА «Новости»

Курская катастрофа ВСУ Для украинских военных, которые вторглись в Курскую область, сложилась катастрофическая ситуация. Сейчас полностью реализуется план Генштаба ВС России по разгрому и уничтожению вражеской группировки на Сумском направлении в приграничных районах. Об этом 360.ru рассказал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов. «Все идет хорошими темпами, российские войска продвигаются. Но вместе с этим враг ожесточенно сопротивляется, поскольку прекрасно понимает, что потеряет кусок курского приграничья. Соответственно, потеряет козырь на переговорах, которые, возможно, будут проходить в ближайшее время. Многие украинские солдаты сдаются, причем целыми подразделениями. Понимают, к чему все идет. Поэтому и выбирают жизнь», — добавил полковник.

Фото: Бойцы «Ахмата» в Курской области, февраль 2025 года. Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Это логичное завершение всей аферы Владимира Зеленского в Курской области. Шансов там не было никаких. Даже увеличивая группировку многократно с начала вторжения, успеха только живой силой достичь было невозможно. Поэтому теперь Россия возвращает статус-кво, отметил в разговоре с 360.ru военкор и участник СВО Евгений Линин.

Все пути коммуникации под огневым контролем российских сил. Практически без потерь ВСУ не могут ни зайти, ни выйти на территорию Курской области. Дорога, как русская рулетка, — пронесет не пронесет. Шансы даже не 50 на 50, а гораздо ниже. Поэтому отступление с передовых позиций сейчас становится закономерностью. Сначала проваливается одно подразделение, потом — другое, затем масштаб этих кризисов увеличивается. Собственно, мы видим начало обрушения фронта в Курской области. Евгений Линин участник СВО

Беспилотники в Москве и Подмосковье 11 марта На этом фоне неудивительна масштабная атака БПЛА противника на российские регионы. Когда позиции ВСУ в Курской области рухнут окончательно, это станет очередным ударом по военному и политическому имиджу Украины. Удар дронами дает Киеву возможность сместить фокус обсуждения с военных провалов на «успешную атаку» по нашей территории. В ночь и утром 11 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов: 91 БПЛА — над территорией Московской области;

126 БПЛА — над территорией Курской области;

38 БПЛА — над территорией Брянской области;

25 БПЛА — над территорией Белгородской области;

22 БПЛА — над территорией Рязанской области;

10 БПЛА — над территорией Калужской области, восемь БПЛА — над территорией Липецкой области;

8 БПЛА — над территорией Орловской области;

6 БПЛА — над территорией Воронежской области;

3 БПЛА — над территорией Нижегородской области. «Украина показывает таким образом, что по-прежнему способна угрожать русским городам и инфраструктуре на большой глубине. Всякий раз, когда они терпят поражение на фронте, применяют террористические атаки», — подчеркнул в разговоре с 360.ru политолог и публицист Алексей Живов.

Фото: Боевая работа расчета 82-миллиметрового миномета 352-го полка группировки войск «Север» в Курской области. Евгений Биятов / РИА «Новости»

С этим мнением сложно не согласиться. Пока Киев пытается перебить негативный информационный фон атаками по России, которые не несут никакой военной цели, отступающую к государственной границе группировку ВСУ забрасывает тяжелыми авиабомбами наша авиация, по врагу активно работает ствольная артиллерия, а технику выкашивают дроны и ударные вертолеты. Выйти из Курской области, как говорил мэр Киева Виталий Кличко, смогут не только лишь все.