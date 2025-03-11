Оборона Суджи прорвана. Враг бежит из Курской области, не помогают даже резервы
Участник СВО Линин: Россия возвращает статус-кво в Курской области
Похоже, история с курской авантюрой Зеленского постепенно подходит к концу. По крайней мере, развязка близка как никогда. В результате дерзкой, иначе и не назвать, операции «Поток», во время которой российские бойцы прошли по газовой трубе более 15 километров, прорвана оборона Суджи. Враг бежит из Курской области к границе, а резервы, подошедшие для стабилизации фронта, не помогли. Неудивительно, что на этом фоне Киев утром 11 марта организовал массированную атаку БПЛА на Москву, Подмосковье и другие регионы.
Что происходит в Курской области сейчас: операция «Поток»
Главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью под контролем ВСУ.
«На месте принял решение об усилении нашей группировки необходимыми силами и средствами, в частности РЭБ и беспилотной составляющей. Пока угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Они осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны», — заявил Сырский.
Если говорить человеческим языком, «маневр на выгодные рубежи» — эвфемизм для отхода под давлением. Когда украинская армия оставляет позиции, чтобы избежать уничтожения, это, конечно, не маневр. Это вынужденное отступление и борьба за выживание.
Киев пытается минимизировать ущерб собственной репутации. Однако факты говорят сами за себя: Вооруженные силы России, используя тактику высокого огневого давления и маневра, создают локальные окружения и вынуждают войска противника отходить. Для стабилизации фронта Украине приходится тратить стратегические резервы.
Накануне ВСУ в районе Суджи попытались ввести группу деблокирования, чтобы сбить темп российского наступления и восстановить логистический коридор. Но ничего не вышло: армия прет вперед.
Минобороны сообщило, что за последнее время ВС России освободили 12 населенных пунктов в Курской области: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. Идет зачистка Казачьей Локни и Лебедевки.
«Перечисленные населенники примыкают к Судже с севера, востока и юга. Российские подразделения ворвались в них на плечах противника, отступающего из Малой Локни. Путей для отступления у него немного — только дорога на Юнаковку, которая находится под нашим плотным огневым контролем. Держаться за Суджу в условиях дефицита всего — от патронов до солдат — украинцы вряд ли будут. Похоже, курский вояж ВСУ подходит к своему бесславному завершению», — отметил военкор Александр Коц.
По информации военкоров, Россия контролирует уже 15% Суджи — и показатель постоянно растет. Как итог — десятки тысяч убитых и пропавших без вести украинских солдат.
Курская катастрофа ВСУ
Для украинских военных, которые вторглись в Курскую область, сложилась катастрофическая ситуация. Сейчас полностью реализуется план Генштаба ВС России по разгрому и уничтожению вражеской группировки на Сумском направлении в приграничных районах. Об этом 360.ru рассказал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов.
«Все идет хорошими темпами, российские войска продвигаются. Но вместе с этим враг ожесточенно сопротивляется, поскольку прекрасно понимает, что потеряет кусок курского приграничья. Соответственно, потеряет козырь на переговорах, которые, возможно, будут проходить в ближайшее время. Многие украинские солдаты сдаются, причем целыми подразделениями. Понимают, к чему все идет. Поэтому и выбирают жизнь», — добавил полковник.
Это логичное завершение всей аферы Владимира Зеленского в Курской области. Шансов там не было никаких. Даже увеличивая группировку многократно с начала вторжения, успеха только живой силой достичь было невозможно. Поэтому теперь Россия возвращает статус-кво, отметил в разговоре с 360.ru военкор и участник СВО Евгений Линин.
Все пути коммуникации под огневым контролем российских сил. Практически без потерь ВСУ не могут ни зайти, ни выйти на территорию Курской области. Дорога, как русская рулетка, — пронесет не пронесет. Шансы даже не 50 на 50, а гораздо ниже. Поэтому отступление с передовых позиций сейчас становится закономерностью. Сначала проваливается одно подразделение, потом — другое, затем масштаб этих кризисов увеличивается. Собственно, мы видим начало обрушения фронта в Курской области.
Евгений Линин
участник СВО
Беспилотники в Москве и Подмосковье 11 марта
На этом фоне неудивительна масштабная атака БПЛА противника на российские регионы. Когда позиции ВСУ в Курской области рухнут окончательно, это станет очередным ударом по военному и политическому имиджу Украины. Удар дронами дает Киеву возможность сместить фокус обсуждения с военных провалов на «успешную атаку» по нашей территории.
В ночь и утром 11 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов:
- 91 БПЛА — над территорией Московской области;
- 126 БПЛА — над территорией Курской области;
- 38 БПЛА — над территорией Брянской области;
- 25 БПЛА — над территорией Белгородской области;
- 22 БПЛА — над территорией Рязанской области;
- 10 БПЛА — над территорией Калужской области, восемь БПЛА — над территорией Липецкой области;
- 8 БПЛА — над территорией Орловской области;
- 6 БПЛА — над территорией Воронежской области;
- 3 БПЛА — над территорией Нижегородской области.
«Украина показывает таким образом, что по-прежнему способна угрожать русским городам и инфраструктуре на большой глубине. Всякий раз, когда они терпят поражение на фронте, применяют террористические атаки», — подчеркнул в разговоре с 360.ru политолог и публицист Алексей Живов.
С этим мнением сложно не согласиться. Пока Киев пытается перебить негативный информационный фон атаками по России, которые не несут никакой военной цели, отступающую к государственной границе группировку ВСУ забрасывает тяжелыми авиабомбами наша авиация, по врагу активно работает ствольная артиллерия, а технику выкашивают дроны и ударные вертолеты.
Выйти из Курской области, как говорил мэр Киева Виталий Кличко, смогут не только лишь все.