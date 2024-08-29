Алаудинов заявил об упорных многочасовых боях в Курской области

Алаудинов: «Ахмат» почти 11 часов вел бои на двух участках в Курской области

Спецназ «Ахмат» вел бои на двух участках в Курской области на протяжении почти 11 часов и уничтожил большое количество личного состава ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил генерал-майор Апти Алаудинов.

«Опять же сегодня у нас тяжелый день. На двух участках бои шли почти 11 часов. Хочу отметить, что ребята сражались героически и выстояли, несмотря на то что было тяжело. Уничтожили большое количество техники противника, хочу отметить», — написал Алаудинов и добавил, что вэсэушники несут серьезные потери.

Два дня назад стало известно, что бойцы «Ахмата» зачистили населенные пункты Нечаев и Нижняя Паровая в Курской области. Командир чеченского спецназа заявлял, что ВСУ безуспешно пытались напирать на позиции российских сил.

Ранее Алаудинов отмечал, что ВСУ пытаются уничтожить своих попавших в плен сослуживцев.