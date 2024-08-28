Генерал-майор Алаудинов заявил, что ВСУ пытаются уничтожить своих попавших в плен солдат

Генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал KP.RU, как проходит операция в Курской области.

По его словам, в настоящее время удалось остановить наступление противника. Однако у него еще есть ресурс, поэтому продолжается ежедневная работа.

Однако пленных берут немного. На сегодняшний день удалось вывести с поля боя живыми только 10 человек, двоих военнослужащих ВСУ, которые были ранены, отправили в госпиталь.

«Пленных взять не проблема. Сложно их уберечь от своих же сотоварищей, Украинские формирования стараются уничтожить тех, кто сдается в плен, и наносят по ним удары. По своим же», — рассказал Алаудинов.

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