Генерал-майор Алаудинов заявил, что ВСУ пытаются уничтожить своих попавших в плен солдат

По его словам, в настоящее время удалось остановить наступление противника. Однако у него еще есть ресурс, поэтому продолжается ежедневная работа.

Однако пленных берут немного. На сегодняшний день удалось вывести с поля боя живыми только 10 человек, двоих военнослужащих ВСУ, которые были ранены, отправили в госпиталь.

«Пленных взять не проблема. Сложно их уберечь от своих же сотоварищей, Украинские формирования стараются уничтожить тех, кто сдается в плен, и наносят по ним удары. По своим же», — рассказал Алаудинов.