Алаудинов заявил об освобождении двух сел в Курской области

Алаудинов: ВС России взяли под контроль Николаево-Дарьино и Дарьино под Курском

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Суджанском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николо-Дарьино, зачистили его полностью, взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино», — уточнил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что военные за сутки отразили четыре контратаки ВСУ под Курском. Всего за 17 сентября украинская армия потеряла на этом участке более 400 солдат, а также два танка и пять БМП.

Военкор Коц также рассказал, что российские бойцы впервые столкнулись с танком Leopard немецкого производства в Курской области. События в регионе журналист сравнил в годами Великой Отечественной войны.