Бойцы ВСУ впали в панику в Курской области

Алаудинов: в рядах ВСУ в Курской области наступила паника

Бойцы Вооруженных сил Украины впали в панику на фоне потерь в Курской области. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«У противника паника, и мы это фиксируем», — сказал он.

По словам Алаудинова, из-за сложившейся на Курском направлении ситуации среди украинских военнослужащих наблюдается замешательство.

Также командир спецназа «Ахмат» рассказал о побеге большой группы солдат ВСУ с одного из боевых участков в Курской области, этому способствовала работа 155-й бригады морских пехотинцев.

За минувшие сутки российские подразделения отразили две атаки украинской армии в направлении населенных пунктов Любимовка и Камышовка, сообщали «Известия».