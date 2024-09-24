Алаудинов заявил о доказательствах создания ВСУ концлагерей в курском приграничье

У российских военных есть доказательства создания ВСУ концлагерей в Курской области и расстрелов мирных жителей регионами. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил генерал-майор командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«На руках у нас есть все доказательства и видеоотчеты о концлагерях, фактах расстрела мирных жителей. Концлагеря, куда собрано все население. Есть дедушки, бабушки, которых они оставляют, но это единичные случаи. В остальном это убийства и изнасилования. Жестокие такие вещи творятся», — сказал он.

О создании подобия концлагерей в приграничных районах Курской области также заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отмечала, что ВСУ под дулом оружия отправляют в них местных жителей, которые не успели покинуть небезопасные районы.

Ранее появлялись данные о том, что боевики ВСУ убили мать российского военного в Курской области.