Захарова заявила о создании ВСУ подобия концлагерей в российском приграничье

Москва имеет данные о создании ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, где находятся местные жители. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

Она указала, что украинская армия угоняет в плен и рабство жителей российских регионов так же, как поступали немецко-фашистские оккупанты с советскими гражданами во время Великой Отечественной войны.

«По сути, есть просто прямые данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД обратила внимание, что все факты жестокого обращения солдат ВСУ с мирными жителями российского приграничья документируются. Также она заявила об использовании нацистской символики и надписей военнослужащими Украины.

«И все же это делается не только по лекалам Третьего рейха нацистской Германии, это же все делается еще и под символикой нацизма и фашизма», — добавила Захарова.