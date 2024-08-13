Власти Курской области рассказали об обстановке в Судже

Сплошной линии фронта в Курской области сейчас нет, Суджа находится под контролем России. Об этом сообщило РИА «Новости» доверенное лицо врио губернатора Алексея Смирнова.

Он отметил, что украинские военные пытаются прорваться на отдельных участках, но их успешно заблокировали.

В настоящее время обстановка в регионе остается сложной, но контролируемой и управляемой. ВС России уничтожают отдельные группы противника в разных районах.

Ранее стало известно, что правозащитники из ООН запросили доступ в Курскую область, чтобы зафиксировать факты нарушений со стороны Вооруженных сил Украины, писал RT.

Общее число жертв от атак ВСУ составило 12 человек. Ранения получил 121 мирный житель, среди них 10 детей. Также остается неизвестной судьба еще двух тысяч людей, которые остались в населенных пунктах, куда ворвались украинские диверсанты.