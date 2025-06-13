Алаудинов призвал объявить новую волну мобилизации

Третья мировая война уже началась, поэтому России следует мобилизовать от 500 тысяч до миллиона человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил замначальника Главного военно-политического управления вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он подчеркнул, что высказывает свое личное мнение.

По его словам, мобилизация нужна, чтобы «никто не вздумал с нами играть так, как с Ираном». Командир спецназа «Ахмат» добавил, что эскалация на Ближнем Востоке набирает новые обороты, поэтому гражданам России необходимо сплотиться и подготовиться «к большой войне»

«Мы должны быть сильными и едиными», — отметил Алаудинов.

Израиль ночью атаковал ядерные объекты Ирана. По информации Ynet, «Моссад» планировал военную операцию несколько лет.