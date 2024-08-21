Алаудинов заявил, что иностранных наемников среди пленных в Курской области нет

Среди пленных в Курской области на участке ответственности спецназа «Ахмат» иностранных наемников нет. Об этом в эфире Первого канала заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«На том участке, где мы взяли пленных, ни одного иностранца на данный момент нет», — подчеркнул командир «Ахмата».

Ранее стало известно, что морпехи 810-й бригады Черноморского флота захватили в плен 15 иностранных наемников в Суджанском районе Курской области. Колонну накрыли во время смены локации. Также российские военные захватили 19 украинских диверсантов у Ольгинки.