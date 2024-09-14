Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области уже более 13,1 тысячи человек

За время боевых действий на территории Курской области украинская армия лишилась более 13 100 боевиков, в том числе свыше 300 — за последние сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 15 единиц бронетехники», — уточнили в ведомстве потери противника за минувшие 24 часа.

Российские военные уничтожили в том числе два украинских танка, бронетранспортер и 12 боевых бронированных машин, а также два арторудия, инженерную машину разграждения и пять автомобилей. Им также удалось взять в плен пять боевиков ВСУ.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13 100 военнослужащих», — добавили в Минобороны.

Украина потеряла 110 танков, 44 боевые машины пехоты, 87 БТР, 703 боевые бронированные машины, 423 автомобиля, 95 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок РСЗО, восемь пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники и установку разминирования УР-77.

Несмотря на положение дел ВСУ в курском приграничье, украинский президент Владимир Зеленский заявлял об успешном вторжении в российский регион.