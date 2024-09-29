Экипаж Ми-28НМ ударил по скоплению живой силы и технике ВСУ под Курском

Экипаж вертолета армейской авиации Ми-28НМ ликвидировал скопление бронетехники и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Экипаж Ми-28НМ ударил по разведанным целям противника авиационными ракетами. После этого вернулся на площадку вылета. В Минобороны добавили, что разведка подтвердила уничтожение бойцов и бронетехники ВСУ

В конце прошлой недели российские военные ударили по украинским позициям в Курской области. Экипаж МИ-28НМ ликвидировал личный состав и бронетехнику противника.

Ранее бойцы группировки войск «Север» пресекли попытку прорыва ВСУ в курское приграничье, уничтожив личный состав и технику подразделений двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии.