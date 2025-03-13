Алаудинов раскрыл сроки полного освобождения Суджи от украинских боевиков

Алаудинов: зачистка Суджи от ВСУ будет проходить еще около десяти дней

Зачистка территории города Суджа в Курской области от украинских военных закончится примерно через десять дней. Об этом в разговоре с корреспондентом RT заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Мы должны быть готовы, что где-то в подвалах, где-то в блиндажах мы будем все эти дни находить какие-то одиночные группы, может быть, вычищать эти все лесопосадки. Это тоже работа на ближайшие дней десять максимум», — сказал он.

По словам Алаудинова, боевики ВСУ зажаты со всех сторон, многие из них бегут из Курской области, бросая технику и сослуживцев.

Вооруженные силы Украины, по информации командира, потеряли в приграничном регионе около 70 тысяч человек. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении 86% территории Курской области.

Он добавил, что за последние дни в регионе освободили 24 населенных пункта.