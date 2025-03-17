Алаудинов раскрыл, когда планируется создание буферной зоны в Сумской области

Российские военные смогут создать буферную зону после освобождения Курской области от украинских боевиков. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«У нас результаты будут в ближайшее время еще более серьезные. И мы сможем сказать, что не только свою землю освободили, но еще вот эту буферную зону, которую задачу поставил сделать верховный главнокомандующий, ее тоже сделаем», — сказал он.

Кроме того, Алаудинов заявил, что украинская армия несет большие потери на Суджанском и Сумском направлениях. Командование ВСУ старается перебрасывать туда лучшие резервы, но ситуации на линии боевого соприкосновения это не меняет.

Он добавил, что российские подразделения успешно продвигаются вперед. Часть бойцов уже находятся на территории Сумской области.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Курской области необходимо создать буферную зону как минимум в 60 километров, чтобы минимизировать обстрелы ВСУ по приграничным районам региона.