Курской области необходимо создать буферную зону как минимум в 60 километров, чтобы минимизировать обстрелы ВСУ по приграничным районам региона. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, буферная зона должна заканчиваться как минимум в районе Львова.

«Но сейчас тот спектр вооружения, которые применяют украинские боевики для ударов по территории Курской области, говорит о том, что буферная зона должна быть где-то в 60 километрах, потому что тогда они не смогут применять для обстрелов гаубичную ствольную и реактивную артиллерию», — пояснил военный эксперт.

Марочко добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется, вероятно, распрощаться с Сумской область, расположенной менее, чем в 30 километрах от российской границы.

При этом ВСУ при буферной зоне в 60 километров все-равно смогут ударить по Курской области беспилотниками или американскими дальнобойными ракетами с дальностью полета от 120 километров.

Ранее Марочко сообщил, что российские военные выбили украинских боевиков из Загрызова в Харьковской области.