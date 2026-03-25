Алаудинов раскрыл детали об установлении причастных к ракетной атаке на Брянск

Алаудинов: работа по установлению причастных к атаке на Брянск идет ежедневно

Российские военные практически ежедневно ведут работу по установлению причастных к ракетной атаке на Брянск. Об этом РИА «Новости» сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Руководство владеет информацией, что и как было, откуда запущено», — сказал он.

Алаудинов добавил, что украинские власти продолжат попытки дестабилизировать внутреннюю обстановку в России.

«Поэтому работа по установлению причастных к обстрелам и их уничтожению ведется ежедневно. За последний период фиксировали уничтожение большого ресурса противника, который задействован, чтобы бить по территориям в глубине страны», — заключил командир спецназа «Ахмат».

Боевики ВСУ нанесли удар семью ракетами Storm Shadow по Брянску 10 марта. В результате террористической атаки погибли восемь человек, еще 47 получили ранения. Взрывы выбили стекла в 20 домах и повредили десятки автомобилей.