Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ракетной атаке на Брянск

Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины по Брянску — он находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов уточнил, что в больницах Брянска и Москвы остаются 29 пострадавших, включая одного ребенка. Состояние семи из них оценивается как стабильно тяжелое, остальные — в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 10 марта украинские военные нанесли удар по городу семью ракетами Storm Shadow. Погибли семь человек, 42 получили ранения.

МИД назвал атаку попыткой западных стран сорвать мирный процесс по Украине. В ведомстве призвали ООН и другие международные структуры обратить внимание на «бандитскую вылазку киевского режима» и дать ей оценку.