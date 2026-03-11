Ракетный удар по Брянску выбил стекла в 20 домах и повредил десятки автомобилей

Богомаз: после ракетного удара в Брянске повреждения получили около 200 квартир

При ракетном ударе по Брянску повреждения получили 20 многоквартирных домов, более 20 автомобилей и 33 коммерческих объекта. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз .

Для оценки ущерба сформировали 11 специальных комиссий. Они обследовали более 150 квартир, а всего повреждения, по предварительным данным, получили около 200.

Службы начали устранять последствия удара. В первую очередь специалисты закроют тепловой контур в домах, где ударная волна выбила стекла. Этим безвозмездно занялись 17 строительных организаций. К вывозу мусора, остеклению и временной затяжке окон пленкой подключились восемь управляющих компаний.

«В устранении последствий ракетного удара по жилым дома на территории города Брянска участвуют более 300 человек — это сотрудники МЧС, работники строительных организаций Брянской области, застройщики многоквартирных жилых домов, индивидуальные предприниматели», — написал Богомаз.

Кроме того, на восстановление города вышли более 150 волонтеров.

Ранее губернатор сообщил о выплатах семьям погибших и пострадавших при обстреле Брянска ракетами Storm Shadow. Родственники жертв получат по 1,5 миллиона рублей, получившие ранения — от 300 до 600 тысяч в зависимости от тяжести травм.