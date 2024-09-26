Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется капитулировать на фоне успехов российских войск. Об этом в своем Telegram-канале заявил генерал-майор Апты Алаудинов, занимающий пост заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ.

Он отметил, что под Донецком ситуация становится все более напряженной. Отдельно он отметил, что зарубежные поездки Зеленского в Соединенные Штаты не приведут к результатам, которых он ожидает.

«В конечном итоге окажется перед выбором, что ему надо будет подписывать безоговорочную капитуляцию», — подчеркнул он.

Также Алаудинов акцентировал внимание на успехах российской армии в районах Торецка и Часова Яра, где украинские силы сталкиваются с серьезными трудностями и начинают уходить с позиций. Кроме того, он сообщил, что ВС РФ активно берут пленных и успешно закрепляются на освобожденных территориях.