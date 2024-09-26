Зеленский зарегистрировал торговую марку для занятия астрологией и похорон

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY в 2022 и 2024 годах, распространяющуюся на сферу услуг. Документы оказались в распоряжении РИА «Новости» .

Под нее подпадают сразу несколько услуг, в частности, похоронные и астрологические. По данным агентства, украинский лидер зарегистрировал торговую марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности, располагающейся в Швейцарии, в 2022 году. Ее можно использовать на территории 11 государств и Евросоюза, включая США, Канаду и Китай.

Услуги, оказываемые под этой торговой маркой, довольно нетривиальные. Это помощь астролога и психолога, проведение церемоний похорон, услуг в сфере азартных игр и даже помощь в надевании кимоно.

В конце лета 2024 года Зеленский прошел аналогичную регистрацию, но уже в США. Торговая марка распространяется на кинопроизводство, публикацию книг и развлекательные услуги.

Ранее в Тоскане виллу Зеленского сняли с продаж из-за отсутствия покупателей.