Алаудинов показал кадры уничтожения украинского БМП
Алаудинов: слаженная работа операторов БПЛА помогла уничтожить украинский БМП
Подразделения операторов БПЛА предотвратили несанкционированное движение украинской техники в сторону Киреевки в Суджанском районе. Кадры с уничтожением БМП опубликовал в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Несанкционированное движение транспортного средства в направлении Киреевки. ТС изъято, пассажиры… испарились», — прокомментировал видео Алаудинов.
Командир «Ахмата» отметил, что уничтожению вражеской техники способствовала слаженная работы операторов БПЛА групп «Хан» и «Каштан».
Алаудинов отметил, что обстановка в приграничье находится под контролем российской армии. Войска ликвидировали большое число украинских боевиков, а также техники.