Алаудинов показал кадры уничтожения украинского БМП

Алаудинов: слаженная работа операторов БПЛА помогла уничтожить украинский БМП

Фото: РИА «Новости»

Подразделения операторов БПЛА предотвратили несанкционированное движение украинской техники в сторону Киреевки в Суджанском районе. Кадры с уничтожением БМП опубликовал в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Несанкционированное движение транспортного средства в направлении Киреевки. ТС изъято, пассажиры… испарились», — прокомментировал видео Алаудинов.

Командир «Ахмата» отметил, что уничтожению вражеской техники способствовала слаженная работы операторов БПЛА групп «Хан» и «Каштан».

Алаудинов отметил, что обстановка в приграничье находится под контролем российской армии. Войска ликвидировали большое число украинских боевиков, а также техники.

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