Алаудинов осудил «Азов» за расстрел безоружного российского бойца

Расстрел российского военного бойцами «Азова»* нарушает Женевские конвенции, но от нацбата следовало ожидать подобных действий. Об этом ТАСС сказал замглавы главного военно-политического управления Генштаба, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Это является нарушением Женевской конвенции. Другого мы и не ожидали от таких сатанистов, как „Азов“*, которые изначально являются фашистами во всех проявлениях», — сказал он.

Ранее МИД России заявило о проверке информации об убийстве боевиком ВСУ безоружного российского военнопленного. Следователи проведут расследование, проверив появившуюся в западных СМИ информацию.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, западные СМИ утаивают информацию о зверствах украинских боевиков против бойцов ВС РФ.

*«Азов» — нацбатальон, признанный в России террористической организацией.