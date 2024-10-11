Алаудинов заявил о завершении СВО в 2024 году, сославшись на Священное Писание

Специальная военная операция закончится в 2024 году. Об этом командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в интервью kp.ru .

В своих прогнозах он опирается на Священное Писание. Алаудинов предположил, что на завершение спецоперации могут повлиять выборы в США и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

«Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания», — сказал он.

По мнению Алаудинова, Украину ждут тяжелые внутренние события. Общество страны будет не в состоянии отправлять мужчин на «мясорубку» в угоду Владимиру Зеленскому.

Ранее Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в спецоперации. По его словам, в конфликте с Украиной у страны нет других вариантов.

Накануне командир спецназа «Ахмат» сообщил, что российские военные скоро полностью освободят Курскую область.