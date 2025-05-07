Акция по посадке деревьев в память о бойцах СВО прошла в Орехово-Зуеве

Одна из самых важных патриотических акций состоялась в Парке Победы. На аллее памяти в течение уже нескольких лет увековечивают имена бойцов, погибших в зоне специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий, представитель Московской областной думы Максим Коркин, депутаты окружного совета, родные и близкие погибших участников спецоперации. Они посадили на аллее памяти 74 именных деревца черемухи в честь героев.

Руководитель муниципалитета также вручил ордена Мужества матери ефрейтора Алексея Перова Алексея и супруге рядового Александра Смирнова. Оба военнослужащих погибли при исполнении воинского долга летом 2024 года и были удостоены этой высокой награды посмертно.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев ранее поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.