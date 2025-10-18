Акция «Отцовский парк» прошла в Люберцах

Проект объединил ветеранов специальной военной операции, депутатов Московской областной думы и местного Совета, а также жителей муниципалитета.

Как рассказал один из участников акции, депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия», многодетный отец Дмитрий Дениско, вблизи Лингвистической школы высадили свыше 10 кустарников.

«„Отцовский парк“ — это не просто аллея, а напоминание каждому папе: его забота и участие дают прочные корни будущему. Рад, что инициатива партии „Единая Россия“ получает такую широкую поддержку семей по всему Подмосковью», — отметил Дмитрий Дениско.

В будущем в Люберцах планируют создать целую «Аллею отцов».

«Каждое дерево, каждый куст — это символ силы и защиты. Как на фронте, так и дома отец всегда должен быть опорой. Для меня участие в акции „Отцовский парк“ — способ передать детям простую мысль: за семью нужно отвечать, как за Родину», — поделился участник специальной военной операции Юрий Данилов.

Мероприятие стало частью масштабного проекта «Крепкая семья», который направлен на поддержку традиционных семейных ценностей, популяризацию ответственного отцовства и развитие инфраструктуры для семей с детьми.