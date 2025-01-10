Начавшееся пятого января наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и переброску туда украинских резервов связано с 25-м заседанием контактной группы по Украине, которое проходит на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сообщил «Московский Комсомолец» .

Собеседники издания поделились мнением, что решение об активации боевых действий в зоне российских границ (в Белгородской, Курской, Брянской областях) связано с попытками киевских властей получить выгодные позиции для проведения международных переговоров.

«Вэсэушники попытались провести разведку боем силами до двух ротных тактических групп. Они хотели с кондачка прорвать позиции вооружённых сил России, которые, кстати, готовились к отражению нападения <…> Сейчас и вплоть до 20 января, до инаугурации Трампа, они будут предпринимать различные попытки дестабилизировать ситуацию в российских приграничных территориях», — сказал военный эксперт Тимур Сыртланов.

Утром 10 января стало известно, что спецназ Росгвардии уничтожил укрепрайон украинских боевиков в одном из лесных массивов Курской области. Ранее ведомство показало, как российские дроны остановили там украинскую колонну. Боевики пытались расчистить полосу на минном поле, однако спецназ заметил их технику и ударил беспилотниками-камикадзе.