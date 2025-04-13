Активисты из Ливана привезли шесть тонн гумпомощи для жителей Курахова в ДНР

Активисты из Ливана передали в Курахово Донецкой Народной Республики гуманитарную помощь. Всего в ДНР доставили около шести тонн продуктов.

Помимо продовольствия, организаторы передали лекарства и подарки для детей в Донецком центре травматологии.

Народный фронт в середине марта привез гуманитарную помощь жителям и бойцам в Курахове. Волонтеры доставили 300 продуктовых наборов, 200 килограммов картофеля, 150 килограммов лука, 100 гигиенических наборов и 15 коробок с одеждой, а также передали 100 литров бензина для заряда генераторов.

Российские войска освободили Курахово в начале января. За 10 лет киевский режим превратил город в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Курахово находится в 46 километрах от Донецка.