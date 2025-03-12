Народный фронт привез гумпомощь жителям и бойцам в Курахове

Продуктовые наборы, предметы гигиены, одежду и бензин для работы генераторов доставили мирным жителям Курахова волонтеры Народного фронта в ходе нескольких поездок за последнюю неделю. Как сообщила пресс-служба организаторов, гуманитарная помощь поможет людям пережить тяжелый период времени.

Всего волонтеры доставили 300 продуктовых наборов с крупами, консервами и другими продуктами, 200 килограммов картофеля, 150 килограммов лука, 100 гигиенических наборов и 15 коробок с одеждой, а также передали 100 литров бензина для заряда генераторов, которые обеспечивают дома теплом и электричеством.

«Важно поддерживать людей, чтобы они знали, что не остались одни», — заявил представитель Народного фронта в Донецкой Народной Республике Дмитрий Патрин.

Отдельный груз участники организации передали военным, задействованным в специальной военной операции. Они передали бойцам системы радиоэлектронной борьбы, технику и средства для обогрева, чтобы улучшить условия в сложных боевых реалиях.

Генератор, тепловую пушку и продовольствие привезли волонтеры в освобожденное в середине февраля село Дачное. У оставшихся в населенном пункте людей практически нет доступа к еде, медикаментам и теплу. Но помощь Народного фронта помогла сохранить условия для дальнейшей жизни.

В минувший вторник, 11 марта, от Щелковского колледжа в Запорожскую область выехал грузовик с гуманитарной помощью, которую собрали студенты из группы «Отзывчивые сердца».

Молодые люди регулярно организуют сборы продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости, которые отправляют в пострадавшие от боевых действий районы и российским военным.