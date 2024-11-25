«Акт агрессии». В Госдуме осудили МИД Франции за слова об ударах по РФ

Заявление главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро об ударах дальнобойными ракетами SCALP по российской территории следует рассматривать как акт агрессии. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Парламентарий пояснил, что французские власти хотели бы стать лидерами на рынке вооружений, поэтому им так необходимо продолжение украинского конфликта.

«Для них Украина — это военный полигон, через который можно продвинуть на новые рынки сбыта высокотехнологичные ракеты и улучшить свое финансовое положение за счет страданий украинского народа и агрессии против России», — подчеркнул Белик.

Ранее в Великобритании сообщили, за какое время российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» долетит до стран Запада. В частности, до Лондона через 20 минут, до Германии и Польша через 15 и 12 минут соответственно.

До этого французские пользователи пришли в восторг от речи российского президента Владимира Путина, объявившего о применении «Орешника».