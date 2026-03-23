Академик Кондратьев рассказал, откуда украинские БПЛА атаковали Ленобласть

Ночную атаку на Ленинградскую область, в ходе которой сбили более 60 беспилотников, могли осуществить с территории Сумской и Черниговской областей Украины. Об этом aif.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации академик Максим Кондратьев.

«Что касается налетов на Ленобласть и другие регионы. Нужно понимать, что мы можем определить регион, откуда стартовали беспилотники. Это приграничные северные регионы Украины», — сообщил эксперт.

По его словам, российские военные ведут системную работу по выявлению и уничтожению не только пусковых установок, но и всей инфраструктуры обеспечения — машин подвоза, оборудования и персонала.

Утром 23 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке дронов. Всего за прошедшую ночь над регионом сбили более 60 БПЛА.

В порту Приморска упавшие обломки повредили емкость с топливом, начался пожар, персонал эвакуировали.