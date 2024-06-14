«Изначальные замыслы агрессивного меньшинства мирового рухнули, не состоялись, надеюсь, что так будет и впредь. И я абсолютно в этом уверена», — сказала она.

Захарова также оценила соглашение о гарантиях безопасности США и Украины. По ее мнению, они не имеют юридической силы. Это всего лишь попытка продемонстрировать украинцам, «которых Зеленский еще под нож не пустил», что мировое сообщество якобы с ними, указала она.

Соглашение по безопасности между США и Украиной предусматривает консультации на высоком уровне. Документ направлен на то, чтобы обязать американские власти поддерживать республику, даже если бывший президент Дональд Трамп победит на ноябрьских выборах. Эксперты уже предрекли Украине прекращение помощи США после прихода Трампа.