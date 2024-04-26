Агенты СБУ и офицеры из Чехии погибли при ударе российских войск по Харькову | 360°

Спецоперация 26 апреля 2024, 16:03 Агенты СБУ и офицеры из Чехии погибли при ударе российских войск по Харькову «ВД»: ракета России разрушила здание в Харькове с агентами СБУ и офицерами Чехии РИА «Новости»

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Целью ракетного удара российских войск по Харькову стало здание с сотрудниками СБУ. В момент взрыва внутри также находились семь офицеров из Чехии, которые занимались обучением технического персонала радиоэлектронной разведки СБУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело» со ссылкой на источники.

Авторы не раскрыли точное месторасположение разрушенного здания.

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«ВС РФ нанесли ракетный удар по зданию с представителями СБУ в Харькове. По информации источников, ликвидированы также семь офицеров из Чехии», — указали в сообщении.

О прилете ракеты в общежитие для украинских военных в минувшую среду, 24 апреля, сообщил координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев. Он заявил, что попадание в здание произошло ночью.

Минобороны заявило, что за минувшие сутки российские военные ударили п о железнодорожной станции около города Бакалея в Харьковской области, где расположился личный состав и военная техника 67-й механизированной бригады ВСУ.