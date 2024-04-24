24 апреля 2024, 09:36
Целью ракетного удара в Харькове стало общежитие для военных
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по общежитию ВСУ в Харькове
Ночью 24 апреля в Харькове поразили общежитие для военнослужащих Вооруженных сил Украины. В переулке Отакара Яроша рухнули российская, а затем украинская ракеты, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.
«Ночью были прилеты. Прилетела наша ракета по общежитию ВСУ в Харькове в переулке Отакара Яроша, вслед за ней прилетела ракета ПВО», — сказал он.
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Еще один удар произошел в поселке городского типа Боровая в Харьковской области. Сергей Лебедев сообщил, что российские войска поразили здание, которое использовали для ротации военных. В момент удара в нем находились до 30 человек, а во дворе стояло шесть единиц техники.
Власти Харькова сообщали о прилетах в Шевченковском районе и повреждении газопровода. По словам мэра Игоря Терехова, в атаке задействовали зенитный ракетный комплекс С-300.
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