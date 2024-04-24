Мир 24 апреля 2024, 09:36 Целью ракетного удара в Харькове стало общежитие для военных Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по общежитию ВСУ в Харькове

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Ночью 24 апреля в Харькове поразили общежитие для военнослужащих Вооруженных сил Украины. В переулке Отакара Яроша рухнули российская, а затем украинская ракеты, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.

«Ночью были прилеты. Прилетела наша ракета по общежитию ВСУ в Харькове в переулке Отакара Яроша, вслед за ней прилетела ракета ПВО», — сказал он.

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Еще один удар произошел в поселке городского типа Боровая в Харьковской области. Сергей Лебедев сообщил, что российские войска поразили здание, которое использовали для ротации военных. В момент удара в нем находились до 30 человек, а во дворе стояло шесть единиц техники.

Власти Харькова сообщали о прилетах в Шевченковском районе и повреждении газопровода. По словам мэра Игоря Терехова, в атаке задействовали зенитный ракетный комплекс С-300.