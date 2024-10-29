Агенты психологической войны. Сотни перебежчики из КНДР вызвались воевать за ВСУ

SCMP: перебежчики из КНДР хотят на Украину, чтобы вести психологическую войну

Около двухсот граждан КНДР, которые живут в Южной Корее, хотят отправиться на Украину, чтобы вести психологическую войну против своих бывших соотечественников, которые, по их мнению, находятся в России. Об этом сообщила китайская газета South China Morning Post .

«Мы все ветераны войны, которые понимают военную культуру и психологическое состояние Северной Кореи лучше, чем кто-либо другой», — заявил 69-летний перебежчик и член группы Ан Чан Иль.

В состав группы входят бывшие военнослужащие, имеющие опыт службы в армии от семи до десяти лет. Они планируют использовать свои знания о вооруженных силах Северной Кореи для того, чтобы ослабить боевой дух солдат из КНДР.

Они готовы ехать куда угодно, чтобы выполнять задачи психологической войны: выступать с речами через громкоговорители, распространять листовки и даже быть переводчиками.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался Западу на солдат из КНДР. Он боится, что из-за укрепления связей между Россией и Северной Кореей украинским боевикам придется вступить в схватку с северокорейскими солдатами. Он уже обвинил КНДР в отправке на Украину 12 тысяч военных.