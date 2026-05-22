Агента украинских спецслужб задержали в Новороссийске

Сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске агента украинских спецслужб, готовившего взрыв на объекте энергетики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Центра общественных связей ведомства.

Им оказался 23-летний житель Северского района Кубани, которого завербовали через мессенджеры. Его задержали, когда он направлялся к схрону.

В тайнике спецслужбы нашли взрывное устройство мощностью около 2,5 килограмма тротила и телефон, по которому задержанный переписывался с куратором.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене, приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ. Молодой человек признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее суд приговорил 50-летнего россиянина, родившегося в Киеве, к 21 году за организацию схронов с беспилотниками в Нижегородской области.