Агент украинских спецслужб в Нижегородской области получил 21 год

Суд приговорил 50-летнего россиянина, родившегося в Киеве, к 21 году и штрафу в 700 тысяч рублей за организацию схронов с беспилотниками в Нижегородской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Согласно материалам дела, в 2024 году мужчину завербовал представитель СБУ, поручив совершить теракты. Сам задержанный рассказал следователю, что в Фастове Киевской области к нему подошел мужчина, представившийся Сергеем, и потребовал сотрудничества с украинскими спецслужбами, угрожая родственникам.

После того как новый агент согласился, его обучили конспиративным методам связи, обращению со взрывчаткой, дали деньги и перебросили в Россию.

Сотрудники ФСБ задержали его с поличным у одного из тайников. Агента судили за государственную измену и незаконный оборот взрывчатых веществ.

Ранее в Севастополе задержали россиянина, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами и передававшего им информацию о военных объектах, в том числе о Черноморском флоте.