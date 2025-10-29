Агента украинских спецслужб поймали под Ставрополем

Силовики задержали в Ставропольском крае агента украинских спецслужб — россиянина 1980 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Житель Георгиевска в Telegram установил контакт с представителем украинской террористической организации, подконтрольной спецслужбам противника. По его указанию злоумышленник снимал на фото и видео объекты транспортной инфраструктуры региона с целью подрыва.

В октябре агент приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства и спрятал их в тайник. УФСБ по Ставропольскому краю завело дело о приготовлении к теракту, по этой статье грозит срок до 20 лет.

«Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях агента украинских спецслужб признаков статей 275 (государственная измена)», — отметили в ведомстве.

Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, что Украина готовила новые теракты на Крымском мосту, железнодорожной и другой инфраструктуре.