Агент СБУ пытался удрать в Азербайджан на фуре: как задержали иностранца

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане иностранца Ядуллу Руфуллаева, работавшего на СБУ и пытавшегося вывезти в Азербайджан похищенные секретные документы о российском ВПК. Центр общественных связей ведомства опубликовал кадры оперативной съемки.
Согласно видео, покинуть Россию Руфуллаев пытался на фуре. При досмотре в пункте пропуска «Яраг — Казмаляр» у него нашли ноутбук, два телефона и две флешки с документами.
По данным следствия, задержанный по заданию живущего на Украине родного брата забрал в Курганской области из тайника документы, которые похитили у сотрудника одного из российских военных предприятий. Он планировал вывезти их в Азербайджан и оттуда передать украинским спецслужбам.
Возбуждено уголовное дело. Руфуллаеву грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
