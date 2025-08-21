В Дагестане задержали азербайджанца, работавшего на СБУ

Сотрудники ФСБ задержали на российско-азербайджанской границе в Дагестане иностранного гражданина Ядуллу Рамиз оглы Руфуллаева, работавшего на СБУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

По данным следствия, мужчина по заданию родного брата Сабухи, проживающего на Украине, забрал из тайника в Курганской области похищенные у сотрудника ВПК секретные документы, чтобы позднее переправить их украинским спецслужбам.

Возбуждено уголовное дело о помощи противнику в деятельности против безопасности России. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, который по заданию СБУ готовил теракт против высокопоставленного российского военного.