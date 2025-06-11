Агент СБУ пытался подорвать авто ветерана СВО

ФСБ пресекла в Новгородской области диверсионно-террористическую деятельность агента СБУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Злоумышленник под руководством куратора поджег два автомобиля с символикой спецоперации, провел разведку объектов критической инфраструктуры, собрал данные о сотрудниках оборонных предприятий и руководителей волонтерских организаций региона.

«Действуя по команде спецслужб Украины, фигурант изъял самодельное взрывное устройство из тайника в Великом Новгороде с целью подрыва автомобиля, принадлежащего общественному деятелю — ветерану СВО, и при подготовке теракта был задержан сотрудниками ФСБ», — заявили в ведомстве.

Против украинского агента завели уголовное дело. Известно, что он общался с куратором через Telegram.

Ранее ФСБ задержала в Крыму двух предпринимателей. Их заподозрили в посредничестве во взяточничестве.