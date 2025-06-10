ФСБ задержала двух предпринимателей в Крыму

Двух жителей Симферополя подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

«Совместно с МВД по Республике Крым пресечена противоправная деятельность двух жителей Симферополя, 1979 и 1983 годов рождения, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве в составе группы лиц», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, подозреваемые пообещали ялтинцу изменить назначение его земельного участка с сельскохозяйственного на предпринимательское, якобы используя свои связи в крымских властях. За услугу они потребовали денежное вознаграждение в размере 1,4 миллиона рублей. При этом реальных возможностей для этого у них не было.

При передаче части суммы в 700 тысяч рублей злоумышленников задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. Один из фигурантов полностью признал вину и сотрудничает со следствием — ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Второй подозреваемый арестован на два месяца.

Ранее в Новом Уренгое (ЯНАО) жителя Краснодарского края обвинили в посредничестве в передаче взяток сотрудникам ГИБДД. По данным следователей, с октября прошлого года по февраль 2024-го мужчина передавал взятки от двух местных жителей на общую сумму 125 тысяч рублей.