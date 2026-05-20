Агент СБУ помог российским войскам поразить десятки целей в зоне СВО

Сдавшийся в плен украинский контрразведчик, агент Службы безопасности Украины Сергей Михайлов передал Вооруженным силам России координаты десятков целей. Об этом сообщил ТАСС .

Мужчина служил на Запорожском направлении. После сдачи в плен он согласился сотрудничать с российский стороной и не захотел возвращаться на Украину.

Михайлов указал на десятки целей Вооруженных сил Украины как в зоне боевых действий, так и в тылу. Среди них пункты управления, позиции боевиков и стратегические объекты.

Ранее бойцы группировки войск «Север» поразили несколько целей в Сумской области. Расчет FPV-дронов уничтожил позицию артиллерийского орудия Д-44, самоходное артиллерийское орудие 2С3 «Акация» ударило по колонне военнослужащих.