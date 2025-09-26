Афипский НПЗ загорелся из-за падения обломков БПЛА

Возгорание произошло на Афипском нефтеперерабатывающем заводе из-за падения обломков вражеского беспилотника. Об этом сообщил Telegram-канал оперштаба Кубани.

«Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Огнем охватило территорию в 30 квадратных метров, но пожар уже потушили. На месте ЧП работают оперативные и специальные службы.

Ранее украинские боевики попытались вывести из строя Луганскую ТЭЦ, ударив по газораспределительным станциям в городах Северодонецк и Счастье. Несколько населенных пунктов остались без света.

До этого беспилотник ВСУ попытался атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, но обошлось без пострадавших и возгорания. Только при падении обломков дрона одно из зданий на ее территории посекло осколками.