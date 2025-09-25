Украинский дрон пытался атаковать Курскую АЭС-2

В четверг, 25 сентября, украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале .

«Варварские преступления ВСУ не прекращаются», — написал он.

При падении обломков дрона зацепило одно из строений на территории строящейся станции. В результате здание посекло осколками. Угрозы возгорания и пострадавших нет.

Хинштейн отметил, что Курская АЭС-2 продолжила работу в штатном режиме.

Ранее стало известно, что ВСУ пытались уничтожить следы боеприпасов НАТО в Курской области. Для этого украинские боевики специально устроили обстрел дома культуры в селе Казачья Локня.