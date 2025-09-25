ВСУ пытались вывести из строя Луганскую ТЭС

Украинская армия атаковала территорию ЛНР, чтобы вывести из строя Луганскую тепловую электростанцию. Об этом в ходе форума «Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы» заявил глава республики Леонид Пасечник. Его процитировал ТАСС .

Пасечник рассказал, что ВСУ ударили по газораспределительным станциям в городах Северодонецк и Счастье. В результате несколько населенных пунктов остались без света.

«Весь прицел был на то, чтобы вывести из строя нашу [Луганскую] ТЭС», — подчеркнул глава региона.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил, что украинские боевики пытались с помощью беспилотника ударить по АЭС-2 в Курчатове. Он назвал налет БПЛА варварским преступлением.

Глава области добавил, что обломок дрона зацепил одну из конструкций на территории строящейся станции. Из-за атаки строение посекло осколками. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы пожара не возникло.