Аэропорты Сибири и Дальнего Востока начали закупать защиту от дронов

Baza: российские аэропорты начали закупать защиту от беспилотников

Фото: РИА «Новости»

Аэропорты в Сибири и на Дальнем Востоке озаботились защитой от атак дронов. Как сообщил Telegram-канал Baza, красноярский аэропорт Емельяново уже объявил тендер на закупку оборудования для обнаружения и подавления беспилотников.

На приобретение двух детекторов и антидроновых ружей выделили 882 тысячи рублей.

Аэропорт Южно-Сахалинска тоже объявил тендер на 294 миллиона рублей.

«Там хотят установить дорогой аппаратно-программный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА, который включает в себя радиолокационно-оптическую систему, станцию кругового обзора, интегрированную систему наблюдения и прочие антибеспилотные вещи», — уточнили авторы публикации.

Ночью 1 сентября российские системы ПВО сбили над регионами 158 беспилотников ВСУ. Из них семь уничтожили над Московской областью, два — над Москвой. После атаки в трех столичных аэропортах задержали более 70 рейсов.

В конце августа из-за массовой атаки дронов аэропорт Волгограда перестал принимать и отправлять воздушные суда. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

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